Lanotiziagiornale.it - “Il piano di riarmo di Ursula Von der Leyen per noi è sbagliato. Si deve tornare indietro”. Parla il segretario generale della Uil, Bombardieri

“IlVon der? Per noi è”. Lo dice chiaro ilUil PierPaolo, ieri a Milano per la presentazione del UilCamp 2025 Special edition, la due giorni che riunirà a Bormio 100 giovani delegati del sindacato per discutere di come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il lavoro e, quindi, anche l’attività sindacale., iniziamo dall’Europa: è d’accordo con ildivon derche prevede di investire 800 miliardi in armi, pur con la promessa che non inciderà sugli altri investimentiUe?“È un. Abbiamo bisogno di mettere insieme le difese dei Paesi membri. Dal punto di vista economico noi già spendiamo quanto spende la Russia e, se aggiungessimo anche quello che spende la Gran Bretagna sulla difesa, già ora supereremmo ciò che spende Mosca.