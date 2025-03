Quifinanza.it - Il piano anti dazi di Trump dell’Italia, export nei mercati emergenti

Donaldimpone i suoi, l’Europa si riorganizza e l’Italia non resta a guardare. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato ild’azione per l’italiano neiextra-Ue ad alto potenziale.Nell’economia italiana, l’rappresenta il 40% del Pil. L’obiettivo del governo Meloni è quello di centrare i 700 miliardi dientro il 2025.In cosa consiste ilper l’italianoDalla sua, l’Italia ha il vantaggio di essere il sesto esportatore mondiale, “la seconda economia al mondo e la prima in Europa per diversificazione merceologica di beni esportati”, come viene puntualizzato. Contrariamente a quello che si pensa di solito, all’Italia il mondo non chiede solo buoni vini, formaggi, bei vestiti e macchine di lusso. L’Italia è una potenza mondiale anche in molti altri settori, dai macchinari industriali alle armi, dalla componentistica alle navi, dai metalli ai farmaci, dall’arredamento al design in generale.