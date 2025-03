Il Pd e la questione della difesa europea Aniello Formisano | Troppe ambiguità serve un dibattito serio

Leggi su Ildenaro.it

All’indomani del Consiglio europeo, che ha sostanzialmente messo in evidenza una posizione divisiva da parte dei leader sulla, con un piano che al momento convince solo i tedeschi, gli occhidiplomazia internazionale sono puntati sull’incontro Usa-Ucraina programmato per lunedì in Arabia. Temi, questi, che animano ilpolitico di queste ore nel nostro Paese. E tra i filo-trumpiani e gli oppositori si inserisce con una riflessione lucida l’ex parlamentare: “Trump ha già fatto tanto tanto rispetto ai suoi predecessori – afferma -, ha stabilito una trattativa diretta con la Russia e ciò ha cambiato lo scenario internazionale. Ha messo a nudo ciò che aveva detto la Nato in via preventiva e non lo ha fatto. Al di là di come ci si è schierati bisogna capire se ci sarà l’ombrello protettivoNato oppure no”.