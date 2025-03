Ilfoglio.it - Il Pd che chiede coerenza a destra è un bue che dice cornuto a un asino

Al direttore - Caro Cerasa, nella mia vita sindacale e politica ho partecipato a numerose riunioni di organismi dirigenti, di quelle interminabili ed estenuanti, impegnate nella ricerca di una mediazione “cartacea” tra posizioni differenti e talvolta inconciliabili. Leggo che così è avvenuto per la redazione del documento presentato dal Pd alle Camere dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni sul vertice europeo. In quel documento sial governo di promuovere “una radicale revisione del piano di riarmo proposto dalla presidente von der Leyen”, al fine di assicurare “investimenti comuni effettivi non a detrimento delle priorità sociali di sviluppo e coesione, e di condizionare tutte le spese e gli strumenti europei alla pianificazione, lo sviluppo, l’acquisizione e la gestione di capacità comuni per realizzare un’unione della Difesa”.