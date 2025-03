Lanazione.it - Il patto Comune per Arezzo democratica: «Aver cura, prendersi cura di Arezzo, Arezzo merita di più»

, 21 marzo 2025 – Ilper: «didi più» «Oggiè in decadenza, ferita da sacche di diseguaglianze, una comunità da ricucire. Tra circa 12 mesi la Città di Vasari va alle elezioni amministrative comunali, decisive per riprendere uno sviluppo civile e sociale di un popolo aretino chedi più.vive un provincialismo decadente nel nominalismo di candidature e cognomi e nomi, vecchi e nuovi, new entry, tutti rispettabili ma tutto si accartoccia attorno a voci, autopromozioni, spesso soffiate. È provinciale (nell’accezione negativa) identificare il cognome senza uno straccio di proposta per. M’interessa il disegno, la prospettiva, la visione diin Europa, in Italia, in Toscana su cui aprire il confronto, aggregare gli aretini.