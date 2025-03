Iltempo.it - Il Papa "deve imparare di nuovo a parlare"? Cosa sappiamo

La condizione medica diFrancesco resta "stabile, con alcuni piccoli miglioramenti nelle fisioterapie motoria e respiratoria". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano nello spiegare che il Pontefice in questi giorni ha proseguito con la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e con la fisioterapia motoria e respiratoria. Bergoglio ha anche lavorato un po' e si è dedicato alla preghiera. I miglioramenti sembrano progressivi. Il paziente Bergoglio, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio, in questi giorni "ha sospeso l'uso della ventilazione meccanica non invasiva durante la notte", ossia la maschera per l'ossigeno che gli copre naso-bocca. La sala stampa della Santa Sede ha sottolineato che anche l'utilizzo degli alti flussi, i naselli, è stato ridotto durante il giorno.