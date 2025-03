Anteprima24.it - ‘Il paese dei sogni’: la rassegna si chiude con ‘Franco Frankenstein’

Tempo di lettura: 2 minutiUltimo appuntamento domenica 23 marzo alle ore 17,00, presso il Teatro De La Salle, per la ventunesima edizione de “Ildei sogni”, la storicadedicata ai più piccini e organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.Lo spettacolo in cartellone sarà “FRANCO FRANKENSTEIN” (liberamente ispirato a “Franckenstein” di M. Shelley) della compagnia Lagrù, scritto e diretto da Lorenzo Palmieri, con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri e con i pupazzi di Sollange RamirezFranco è un bambino come tutti gli altri. I suoi capelli castani e ricci sono come quelli di qualsiasi altro bambino castano e riccio. I suoi occhi azzurri e profondi sono come gli occhi di tutti i bambini che hanno occhi azzurri e profondi.