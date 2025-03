Lanazione.it - Il Padule ha cominciato a defluire. Aperte le calle a Montecalvoli . Ora l’acqua scorre verso il mare

le, ilhacon regolarità da qualche giorno. A darne notizia è stato il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, che già aveva anticipato nei giorni scorsi la necessità di farreille acque che ildi Fucecchio aveva raccolto, facendo funzione di grande cassa d’espansione. A questo punto, se le condizioni dello consentono e cioè se i venti e le correnti del Tirreno recepiscono bene il deflusso delle acque dolci "ilpotrebbe calare il livello nella misura di circa 15 centimetri al giorno" come aveva già spiegato Tesi nei giorni scorsi, e in un paio di settimane forse meno, tornare ad essere in parte calpestabile. Invece ilsta calando addirittura di 30 centimetri al giorno di media, dato che a quanto pare non è mai stato registrato.