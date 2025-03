Donnapop.it - Il nuovo programma di Carlo Conti deve ancora iniziare ed è già guerra tra le protagoniste: ecco i fatti

Ilshow di, Ne Vedremo Delle Belle, non hapreso il via, ma già si vocifera di tensioni dietro le quinte. Ledello spettacolo, tutte showgirl di un certo calibro, sembrano non andare troppo d’accordo, e in particolare una di loro, Adriana Volpe, sarebbe al centro di polemiche e malumori.Secondo quanto riportato dalla rivista Oggi, alcune delle sue colleghe non apprezzerebbero la sua ambizione e la sua voglia di primeggiare. “Dietro le quinte si affilano i coltelli”, si legge nel settimanale, con la competizione che sembrerebbe essere già accesa, nonostante il clima apparentemente amichevole. L’elemento che non passerebbe inosservato, in particolare, sarebbe proprio la volontà di Adriana Volpe di emergere, un atteggiamento che non starebbe simpatico alle altre partecipanti.