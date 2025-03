Gqitalia.it - Il nuovo Mido Multifort 8 Two Crowns gioca con la geometria del tempo

Mido lancia il Multifort 8 Two Crowns. Il nuovo orologio si presenta come un modello sportivo funzionale con due viti a corona. Dal punto di vista estetico, rappresenta un omaggio al concetto di infinito. Grazie a questo segna, il marchio svizzero, che dal 1918 è sinonimo di alta orologeria, dimostra ancora una volta che anche le aziende tradizionali possono esprimersi benissimo anche con un design all'avanguardia, caratterizzato da linee pulite e materiali ricercati. La lunetta ottagonale del Multifort 8 Two Crowns gioca con la luce e la profondità. Una caratteristica particolarmente sorprendente del Multifort 8 Two Crowns di Mido è la lunetta, che con le sue otto sfaccettature lucide crea un look moderno e tridimensionale.