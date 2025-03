Agi.it - Il monito di Messner: "Lo scialpinismo è bello ma nasconde insidie"

Leggi su Agi.it

AGI - "Io dico sempre che l'arte del sopravvivere è l'essenza dell'alpinismo. Il problema è che la gente va a faree segue le tracce di altri pensando siano sicure ma, invece, non è così, il meteo in montagna cambia continuamente e poi bisogna essere capaci di fermarsi e informarsi tramite i bollettini": lo spiega all'AGI Reinhold, commentando l'impennata degli incidenti per le valanghe delle ultime settimane e ledi questa disciplina sportiva sciistico-alpinistica. "Loè diventato una moda", osserva il grande alpinista altoatesino, il 'Re degli Ottomila', "i numeri di praticanti non sono quelli del passato, sono in crescita e per questo possono esserci più morti. Sulle Dolomiti, ma sulle Alpi in genere, in questo periodo c'è tanta neve, molta è trasportata dal vento.