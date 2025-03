Ilfattoquotidiano.it - “Il mio sogno è poter lavorare sempre di più come attrice. Quando sono sul palco posso dare l’anima”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un corpo che si flette fino a fare una spaccata perfetta. Una voce che conquista la scena, dopo aver fluttuato per anni in cerca delle giuste parole. Due occhi che scrutano il pubblico avvolto nel buio di una sala e in attesa di quell’applauso finale che faccia sentire meno soli. La storia di Giorgia Benassi,di teatro del Collettivo Clochart, inizia suldel teatro sociale di Gualtieri, nella profonda bassa reggiana. Anzi, ancora prima, davanti a una tv, dove lei imitava i personaggi dei programmi. Classe 1987, nata a San Rocco di Guastalla (Re) sulle rive del Po, si distingue perché fin dai primi debutti si mangia il: empatica, anzi magnetica, sembra sia nata per stare sotto i riflettori. Il provino che le cambia la vita arriva nel 2019: la compagnia trentina che realizza percorsi inclusivi per attori e attrici diversamente abili la sceglie per entrare nel suo staff.