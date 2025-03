Ilfattoquotidiano.it - Il mio 21 marzo è per i colleghi della Mobile e della Dia uccisi dalla mafia

Nel primo anniversariostrage di Capaci, sul luogo dell’attentato era in corso la commemorazione per ricordare le vittime. Tra i presenti c’era Don Luigi Ciotti intento a pregare, quando un’esile donna vestita a lutto, si avvicina a lui piangendo: gli prende le mani e sussurra: “Sono la mamma di Antonino Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone. Perché il nome di mio figlio non lo dicono mai? E’ morto come gli altri”. La mamma di Antonino aveva ragione, sia allora che ancora oggi, i media preferiscono scrivere “i ragazziscorta”, omettendo i nomi di quei “ragazzi”, che si chiamavano Rocco, Vito e Antonio.Quattordici anni dopo l’appellomamma di Antonio, il 1°2017, la Camera dei Deputati, all’unanimità approva la legge che istituisce il 21quale “GiornataMemoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.