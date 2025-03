Iodonna.it - Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un documento ufficiale volto a bilanciare libertà personale e responsabilità educativa degli insegnanti nell’era dei social network

Il tema è caldissimo per la storiaa maestra d’asilo di Treviso, sospesa dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans. Ma la questione trascende il caso specifico.digitale glisi trovano sempre più spesso a fare i conti con le implicazioni etiche ei del loro comportamento online. È per questo che, il, ha deciso di affrontare queste complessità, introducendo un Codice etico per docenti ea scuola. Il testo, mira a stabilire regole precise su come gestire la propria presenza nel digitale.media vietati ai minori di 16 anni: in Australia la prima legge «per tutelare la salute mentale» X Scuola, dalla maestra su Onlyfans al Codice etico per i docentiIl dibattito sull’etica digitale, come già accennato, è esploso subito dopo il casoa maestra d’asilo di Treviso, bodybuilder e laureata in Scienze’educazione.