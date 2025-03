Quotidiano.net - Il mercato italiano delle bici frena la discesa: quali sono i modelli più venduti

Roma, 21 marzo 2025 – La parabola discendente si è finalmente interrotta: dopo due anni di segni meno, a doppia cifra, ilclette in Italia sembra finalmente in risalita. Il 2024 chiude, infatti, con oltre 1,3 milioni di pezzi, pari a un moderato -0,7% sull’anno precedente. Sebbene ci sia ancora il segno "meno", il risultato allontana, in qualche misura, gli effetti di una congiuntura lungo la quale hanno operato alternativamente i benefici e i contraccolpi degli incentivi statali, i record di vendite post-Covid, le difficoltà globali di approvvigionamento e l’eccesso di offerta. Incertezze e difficoltà permangono tuttora nel settore, ma crescono produzione, export e, soprattutto, la bilancia commerciale; mentre il volume d’affari (2,6 miliardi di euro), trainato dal successoe-bike, si mantiene in linea con il 2023 ed è quota +24% rispetto al periodo pre-pandemia.