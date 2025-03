Napolipiu.com - Il Mattino: “Osimhen, futuro lontano da Napoli: Arsenal e Chelsea in pole, la Juve si allontana”

Leggi su Napolipiu.com

Il: “dain, lasi”">L’ago della bilancia del prossimo mercato delsarà ancora Victor. Come sottolinea Eugenio Marotta su Il, l’attaccante nigeriano sarà il pezzo pregiato della sessione estiva, con una partenza ormai scritta e una destinazione ancora tutta da definire.Dopo il prestito al Galatasaray, dove ha confermato il suo killer instinct con 26 reti tra campionato ed Europa League,ha attirato l’attenzione di numerosi club. Il Barcellona è l’ultima squadra in ordine di tempo a essersi interessata, ma le pretendenti principali restano in Premier League, cone Manchester United pronte a farsi avanti. Anche ilpotrebbe tornare in corsa dopo il tentativo fallito della scorsa estate.