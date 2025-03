Ilgiorno.it - “Il matrimonio del secolo“. In mostra opere, tappeti e arazzi

Ogni epoca ha il suo. Quello “del“, a Brescia, fu iltra Girolamo Martinengo di Padernello ed Eleonora Gonzaga di Sabbioneta, evento per il quale furono commissionate e realizzatea firma dei grandi artisti del tempo, da Moretto a Romanino, insieme e Georg Pencz e Giovan Battista Moroni, che evidenziano come la città vivesse con intensità e protagonismo il periodo storico, politico, culturale e artistico, identificato nel Rinascimento bresciano. Qualchepiù tardi, Brescia rivive quel momento grazie alla“1543. Ildel“, a cura di Giovanni Valagussa, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Tassara. L’esposizione, allestita nella sede del Centro Culturale MITA, sarà aperta al pubblico sabato 22 marzo, con inaugurazione alle 10,30 in occasione delle Giornate di Primavera del FAI (fino al 4 maggio), al MITA – Museo Internazionale del Tappeto Antico.