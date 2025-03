Ilnapolista.it - Il Maradona è tra i peggiori stadi d’Europa, e tra gli ultimi 15 cinque sono italiani

Leggi su Ilnapolista.it

As pubblica la classifica dei15stilata dal sito britannico “Money”, basata sulle recensioni di chi alloo ci va, i tifosi e o dei turisti che li visitano. Ha usato il gradimento espresso dalla gente su tre diverse piattaforme, Tripadvisor, Google e Football Ground Map.Come era facilmente immaginabile su quindici, ben. E ovviamente c’è ildi Napoli. Gli altriil Castellani di Empoli (addirittura ultimo sui 140 esaminati), il Penzo di Venezia, il Bentegodi dell’Hellas Verona e l’Artemio Franchi di Firenze.Tra i migliori invece, al primo posto, con una valutazione di 4.57 su 5, c’è il Westalenon di Dortmund; al secondo, a pari merito, l’Arena Na?ionala di Bucarest, il Camp Nou di Barcellona, il Santiago Bernabeu di Madrid, poi ancora il Millenniumum in Galles,on Narodowy in Polonia e il Tottenham Hotspurum.