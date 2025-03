Ilfattoquotidiano.it - Il Libro Bianco di von der Leyen prevede, nella sostanza, la Terza guerra mondiale tra cinque anni

“È giunto per l’Europa il momento dei riarmo. Per sviluppare le necessarie capacità e prontezza militare per scoraggiare credibilmente le aggressioni armate e assicurare il nostro futuro, è necessario un massiccio incremento della spesa europea per la difesa..”. Questo linguaggio da brividi è un passaggio chiave deldella Commissione Ue di Ursula Von der, che ora viene sottoposto all’approvazione del Consiglio dei capi di governo della Ue.La parole e la forma sono determinanti. La forma, perché non siamo di fronte ad un talk show, ma alla massima sede istituzionale europea che deve prendere le decisioni. Le parole, perché nel testo delsottoposto al Consiglio Europeo è scritto con chiarezza e dettagliatamente che il piano di riarmo è rivolto contro la Russia, la Cina ed loro alleati e deve essere operativo nel 2030.