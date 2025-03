Liberoquotidiano.it - Il legno in edilizia strategico per la crescita sostenibile dell'Appennino centrale

Favorire l'utilizzo delnell'nel cantiere edile più grande d'Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell'. E questo l'obiettivo'Ordinanza varata dal Commissario Straordinario Guido Castelli, che prevede una maggiorazione del 10% sul contributo per la realizzazione di strutture portanti in, nel caso di demolizione con ricostruzione di edifici di privati con stato di danno L4 (danni gravi, strutturalmente compromessi). Questa azione, a cui se ne accompagnano anche altre, è volta a valorizzare un materialee antisismico che, in quell'area di otto mila chilometri quadrati, rappresenta la risorsa locale più importante. I contenuti'iniziativa sono stati illustrati oggi presso la sede del Masaf, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il Ministro'Agricoltura,a Sovranità Alimentare ee Foreste, Francesco Lollobrigida; il Commissario Straordinario al Sisma 2016, Guido Castelli; il Questore anzianoa Camera, Paolo Trancassini; il Presidentea Fondazione Symbola, Ermete Realacci; il Presidente di FederArredo, Claudio Feltrin e il Presidente del Cluster Nazionale Italia Foresta, Alessandra Stefani.