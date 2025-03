Lortica.it - Il legame nascosto tra finanza e narcotraffico: una connessione sempre più pericolosa

Leggi su Lortica.it

All’inizio di questo mese si è svolta a Vienna la sessione annuale della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti.Durante questo incontro internazionale è emersa con forza la complessità della lotta al, evidenziando la strettatra i cartelli della droga, la criminalità finanziaria e le nuove tecnologie.Sono numerosi i metodi utilizzati per il riciclaggio dei proventi illeciti: dalla creazione di società fittizie in diverse giurisdizioni agli investimenti immobiliari su scala globale, dall’acquisto massiccio di oro (fino a 40 chilogrammi al mese) al trasferimento di denaro attraverso reti di intermediari fidati, evitando i tradizionali circuiti bancari tracciabili.Ilmoderno si è evoluto: le organizzazioni criminali non si limitano più ai mercati illeciti, ma hanno stretto legami con interi settori dellalegale, sia a livello nazionale che internazionale.