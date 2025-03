Terzotemponapoli.com - Il gruppo Italia s…piazzato. Le parole di Di Lorenzo e Spalletti

-Germania.Di seguito le dichiarazioni che Giovanni Diha rilasciato a Rai Sport al termine del match del Meazza. “Siamo fiduciosi per il ritorno. Gol su calcio piazzato? Ha ragione il mister, non deve essere una psicosi. Le palle inattive sono una parte importante di questo sport. Dobbiamo essere bravi a difenderci meglio e sfruttarle meglio. Goretzka? Dal campo, da quello che ho potuto vedere, cercavano di inserirsi in mezzo. Goretzka è bravo a fare questo. Ha avuto una palla in cui poteva farci gol. Dobbiamo stare attenti tutti, non solo difensori e centrocampisti”.Tra tre giorni a Dortmund Abbiamo due giorni, lavoreremo per questo in vista del ritorno. Nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre forti. Nel calcio possiamo perdere le partite, ma l’importante è mettere in campo e giocare la partita.