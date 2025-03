Sbircialanotizia.it - Il Gruppo Agsm Aim conquista prestigiosi riconoscimenti per il secondo anno consecutivo

Leggi su Sbircialanotizia.it

IlAim si distingue nuovamente come una delle realtà industriali più solide e affidabili in Italia, ottenendo per ildi fila due premi di grande rilievo: il “Premio Industria Felix” e il “Credit Reputation Award”. Il Premio Industria Felix, promosso dal periodico di economia e finanza Industria Felix Magazine in collaborazione . L'articolo IlAimper ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.