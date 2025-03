Formiche.net - Il grande spazio da riempire tra Europa e Stati Uniti. Le parole di Tajani

Ringrazio gli organizzatori e saluto tutti i partecipanti a questo importante appuntamento dedicato alle opportunità e alle sfide del rapporto transatlantico.edsono i due cardini della politica estera di questo governo. Due facce della stessa medaglia, che si chiama Occidente. Nei giorni scorsi, in Canada, alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, ho avuto un nuovo lungo colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. Abbiamo parlato a 360 gradi di tutti gli scenari, dalle questioni commerciali, all’Ucraina, al Medioriente.Sono rientrato con la convinzione che vi sia, che dobbiamo saper cogliere, per il dialogo tra.Penso in primo luogo alla collaborazione economica. I nostri sistemi economici sono profondamente interconnessi.