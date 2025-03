Fanpage.it - Il governo rinnova lo stato di emergenza per le alluvioni in Emilia Romagna e la siccità in Calabria

Leggi su Fanpage.it

Il Consiglio dei ministri hato per sei mesi lodiper la mancanza di acqua in, e per un anno quello per il maltempo in Liguria di fine 2023. Ilha anche stanziato altri 28 milioni di euro per intervenire nelle zone alluvionate inla scorsa estate.