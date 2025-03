Sportnews.eu - Il giovanissimo Cinà all’esame Dimitrov

L’azzurro non ancora diciottenne ha stupito tutti con la vittoria nel primo turno: ora, però, il livello dell’avversario si alza decisamenteFederico, ha vinto il suo primo match in un Master 1000 (Instagram)Comunque vada sarà un successo. Federicosta vivendo un sogno dal quale non si vuole svegliare e giustamente vuole viversi ogni attimo di questa avventura. Già, perché se il classe 2007 fino alla scorsa settimana lottava sui campi di Creta per la finale di un Challenger, ora è Oltreoceano non solo a vedere da vicino, ma anche al di là della rete i migliori tennisti del mondo. La wild card che gli è stata concessa dal Master 1000 di Miami sembrava già un grandissimo traguardo per il siciliano che compirà 18 anni il prossimo 30 marzo, ma lui ha voluto esagerare con la vittoria con il doppio 7-6 sull’argentino Comesana (numero 67 del ranking).