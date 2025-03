Sport.quotidiano.net - Il galà nazionale. Casentino Fight Night di Bibbiena. I campioni di kickboxing sul ring

Laaccende i riflettori con un grande evento, ladi, che ogni anno richiama numerosi professionisti. Unpromosso dallaCombat con il maestro Andrea Voltarelli. Domenica, a partire dalle 20, sulal Palatennis ci saranno 7 match di professionisti, con alcuni dei migliori atleti del panorama inter. Una delle protagoniste sarà l’atleta di casa Sofia Chiarini, del team Voltarelli, che sfiderà Silvia Frabotta del team Rising Dragon di Frosinone. Il match clou della serata vedrà scontrarsi due: Pietro Spadone del Team Monis, detentore del titolo italiano Wkn, e Maicol Filice del Team Tbl, campione italiano Fikbms nel 2019. "Purtroppo in questa edizione - dice Andrea Voltarelli - non vedremo salire suli nostri beniamini: Manuela Innocenti che la scorsa edizione ha vinto il titolo italiano e che ora si è presa una pausa, e Alessio Voltarelli, fermo per infortunio.