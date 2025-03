Calciomercato.it - Il futuro di DAZN: nuove tecnologie, diritti sportivi e la sfida dello streaming

Leggi su Calciomercato.it

si è ormai imposto come un punto di riferimento per gli appassionati di sport in, ma il suoè tutto da scrivere: noi abbiamo immaginato quale possa essereIldie la(Calciomercato.it)Tra, l’acquisizione die un mercatosempre più competitivo, la piattaforma deve affrontare sfide cruciali per restare al passo. In Italia, dove la Serie A è il cuore pulsante dell’offerta,è amato e criticato allo stesso tempo, ma il suo destino globale dipenderà dalla capacità di innovare e conquistare i tifosi.Con milioni di abbonati in tutto il mondo e un’offerta che spazia dal calcio alla boxe,ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo lo sport e abbiamo quindi cercato di immaginare come l’azienda stia lavorando per il