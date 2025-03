Il farmacologo Garattini | Se vuoi vivere più a lungo stai lontano dai medicinali

Leggi su Open.online

Il segreto per stare bene non è assumere farmaci, ma fare in modo di non doverlo mai fare. Per dirlo con un adagio ben noto: meglio prevenire che curare. È questa, in soldoni, la posizione delSilvioin un breve intervento di suo pugno per il Milan Longevity Summit. Moltissime malattie, scrive, sono evitabili alla radice eppure ci si ostina a curarle quando ormai è troppo tardi. Serve quindi, secondo, un vero e proprio cambio culturale: «Il sistema attuale oscura il valore della prevenzione, l’unico strumento realmente efficace per ridurre malattie, ospedalizzazioni e consumo di farmaci». Che avrebbe, a sua volta, un effetto positivo «alleggerendo il peso sul Servizio sanitario nazionale».La responsabilità del sistema: «Enfatizzano le cure, non la prevenzione»La responsabilità secondoè del sistema, che ha «enfatizzato la necessità di “cure”, alimentando un mercato in continua espansione con l’obiettivo di aumentare le vendite dei farmaci».