Il dottor Bianchi radiato a vita | Mai dati farmaci dopanti Farò ricorso

Rimini, 21 marzo 2025 – Cinque processi conclusi e due ancora in corso. Una condanna definitiva a 3 anni, per il caso ’Anabolandia’, per “associazione a delinquere finalizzata a favorire la prescrizione e l’assunzione diper alterare le prestazioni agonistiche”. E pochi giorni fa per Vittorio, ile riminese che negli ultimi 20 anni è stato indagato numerose volte per doping e nel 2011 fu anche arresato per l’inchiesta su ’Anabolandia’, è arrivato adesso anche il provvedimento di radiazione definitiva dall’Ordine dei medici. Così ha deciso la Commissione entrale degli esercenti professioni sanitarie presso il ministero della Salute, rendendo esecutiva la sanzione che era stata presa dall’Ordine dei medici di Rimini contro. Nel 2014 ile era statodal Tribunale nazionale antidoping, per il caso ’Anabolandia’, perprescritti a numerosi atleti, professionisti e non.