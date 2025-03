Linkiesta.it - Il dolce simbolo dell’italianità che non passa mai di moda

Il ristorante ha una lunga lista di dolci, ma si finisce sempre per ordinare il tiramisù. È una (malattia?) abitudine che affligge tanti e consacra il tiramisù in vetta alle preferenze dei dolci in Italia, per lo meno quando si esce al ristorante. Condanna anche chef e ristoratori, che per il bene del portafoglio si sentono quasi costretti a metterlo in carta e allo stesso modo a cercare di dare al cliente quel guizzo in più: si sono quindi visti tiramisù al pistacchio, alla fragola, scomposti e su più piani, che hanno lasciato sempre tutti lo stesso sapore in bocca, «l’originale era meglio».Un successo che va oltre le porte dei ristoranti italiani e dal Belpaese si propaga in tutto il mondo, dove il tiramisù è massima espressione di italianità, e dove viene ordinato e continuamente celebrato.