Il documento più desiderato. Rilasciati quasi 45mila passaporti in 500 si dimenticano di ritirarlo

nel 2024. E ancora 500 non sono stati ritirati. Con questi numeri la Questura di Monza e Brianza risponde al boom delle richieste per ottenere l’essenziale strumento di viaggio al di fuori della Comunità europea e alle polemiche sulla mancanza di appuntamenti disponibili che spesso la cittadinanza lancia con post di protesta sui social. Precisamente all’Ufficiomonzese l’anno scorso sono stati consegnati ben 44.606 documenti. Ogni settimana il personale addetto tratta 1.350 pratiche provenienti da vari canali. Sono infatti più di una le modalità di accesso per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto alla Questura di Monza e Brianza. In particolare c’è l’Agenda ordinaria, visibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”: il primo appuntamento utile è previsto per la data 26.