Tpi.it - Il dibattito sull’atomica è lo specchio di un mondo ormai sempre meno sicuro (di S. Mentana)

Deterrenza nucleare. Le due parole pronunciate da Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione francese del 5 marzo hanno fatto tornare alla mente una delle politiche che più hanno caratterizzato la Guerra fredda e che mostra come la bomba atomica, l’arma più devastante esistente sulla faccia della Terra, in grado di polverizzare migliaia di persone ed edifici in pochi istanti, non sia un ricordo del passato né qualcosa di talmente tabù da non poter nemessere pronunciato e tenere nascosto nei propri arsenali.La frase di Macron non arriva dal nulla, in unin cui l’ordine mondiale si sta sfaldando e le armi sono viste come un modo per tutelare la propria posizione. Già Putin nel discorso in cui aveva lanciato la cosiddetta ”operazione militare speciale” in Ucraina aveva parlato di «conseguenze tali che non hanno mai sperimentato nella storia» per chi avesse interferito, un’affermazione dietro la quale molti avevano visto una velata minaccia atomica, qualcosa poi rimarcato pochi mesi dopo con la classica abilità verbale del presidente russo nel lasciar intendere senza dire esplicitamente quando parlò di uso di tutte le armi disponibili, concludendo con un deciso: «Non è un bluff».