Il desiderio è nella mente prima ancora che nel corpo

Ilnon nasce dal nulla. È un’energia che prende forma, accendendosi come una scintilladi trasformarsi in fiamma. Spesso si pensa al piacere come a qualcosa di purafisico, ma l’immaginazione ha un ruolo chiave: è laa rendere una parola un brivido, un respiro un invito, un silenzio una promessa.Il potere della fantasia nell’eccitazioneQuando il gioco della seduzione si svolge a distanza, tutto si amplifica. L’assenza del contatto fisico lascia spazio a una tensione elettrica che cresce con ogni parola, con ogni pausa studiata. È il non detto, l’attesa, il sottile gioco mentale a rendere tutto più intenso.Immagina di chiudere gli occhi, di sentire una voce calda e avvolgente sussurrarti qualcosa di proibito. Il battito accelera, ilrisponde a qualcosa che non c’è, eppure si sente.