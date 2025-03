Arezzonotizie.it - Il crossodromo di Ponte alla Chiassa va a bando

Leggi su Arezzonotizie.it

“Primodell’anno e nuova disciplina sportiva che, nei nostri auspici, troverà così la sua casa. ‘Nuova’ non certo perché di recente sviluppo, visto che la passione per il motociclismo e il cross in questo territorio vanta radici antiche e tanti appassionati, ma ‘nuova’ perché manca un.