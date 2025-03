Iltempo.it - Il Covid, i vaccini e ora pure i figli sottratti. Paragone e la stagione dolorosa che non sappiamo superare

Leggi su Iltempo.it

Mentre in Europa si torna a parlare del «miracoloso approvvigionamento» die del ruolo svolto dalla Commissione come centrale unica di acquisto, in Italia suinon si fermano le ricadute di quella che fu unacaratterizzata da profonde lacerazioni e divisioni. Il vaccino come arma per sconfiggere il virus (per questo vorrebbero replicare lo schema della centrale unica sotto la VDL) ma anche- indirettamente - come arma impropria deflagrata nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nei rapporti tra le persone. L'altro giorno ho letto di una storia che vorrei riprendere perché è esemplificativa dei cortocircuiti in essere. Storie che riguardano cittadini cui è stata appicciata l'etichetta di «no vax» per denigrare, isolare, offendere. No vax come persone cui togliere diritti e credibilità.