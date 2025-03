Puntomagazine.it - Il Consiglio Comunale è al fianco dei cittadini: richiesta di risorse adeguate al Governo per la tutela di Pozzuoli

Leggi su Puntomagazine.it

unita nell’emergenza: azioni concrete per la sicurezza deisi unisce compatta per affrontare le emergenze del territorio. Con il voto unanime del, tutte le forze politiche hanno confermato la vicinanza concreta aie la volontà di far sentire con forza la voce della città in tutte le sedi istituzionali.In un contesto segnato dall’emergenza bradisismica, maggioranza e opposizione hanno scelto di superare le divisioni perre insieme la sicurezza e il benessere della comunità puteolana. L’approvazione unanime di un ordine del giorno rafforza ladi impegno alcentrale per ulteriori stanziamenti.Un segnale di responsabilità“Di fronte a temi così importanti non esistono colori politici – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni –.