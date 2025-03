Ilrestodelcarlino.it - Il commosso addio al professor Federico Fioresi: “Ci piacerebbe vederti entrare ancora in classe”

Reggio Emilia, 21 marzo 2025 – Una folla di colleghi, studenti di ieri e di oggi, ha dato il, amatissimoe di storia dell’arte del liceo Chierici morto due giorni fa all’età di 54 anni, stroncato da una malattia. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa dei frati cappuccini di via Ferrari Bonini in città, dove tantissime persone si sono stretti attorno ai familiari che lo piangono. Uncommovente Sono stati momenti emozionanti, soprattutto quando i ragazzi lo hanno ricordato con commoventi pensieri e gli occhi gonfi di lacrime. Gli alunni di 4^G hanno letto una stupenda lettera. “Buongiorno prof., le scriviamo questa lettera ricordando i bei momenti passati insieme. Ognuno di noi ha ricordi diversi, che porta con la gioia nel cuore, ma quello che li accomuna è l’amore che lei portava ogni giorno in aula e la passione, nonché la dedizione che metteva nell’insegnare.