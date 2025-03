Ilfattoquotidiano.it - Il colpo al ginocchio, la pressione all’addome e la crisi di panico: cosa è successo ad Arnautovic in Austria-Serbia

“Non so perché mi sia capitato, il medico della nazionale mi ha dato un’occhiata, mi ha dato una medicina, è tornato tutto ok e ho potuto continuare”. Svela così i retroscena di quello che ai tifosi è sembrato solo un duroal, Marko, attaccanteco dell’Inter, che al quarto minuto di gioco è caduto a terra, durante il matchdi Nations League di ieri 20 marzo. La partita, finita col pareggio delle squadre, era iniziata bene per il calciatore, che aveva servito l’assist al compagno Gregoritsch. Poi la caduta e ilal, causa di “un forte dolore nella parte anteriore della rotula”. Al dolore però si è aggiunto anche altro, come ha dichiarato l’co ai microfoni: “Ho sentito un’enormenella metà superiore dell’addome, nello stesso momento ho avuto un attacco di