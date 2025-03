Lanazione.it - Il centrosinistra è “senza pace“. Tasso vicina alle dimissioni

Proseguono i movimenti e le agitazioni in seno aleugubino, che dopo la frammentazione e la conseguente sconfittaelezioni amministrative della scorsa estate, non ha ancora trovato stabilità. Tra recenti ingressi - si è inserito il circolo eugubino di Sinistra Italiana -, il nuovo che avanza - Città Futura e soprattutto Jacopo Cicci hanno riscosso successo ancheelezioni regionali - e il “vecchio“ che va sfaldandosi, non mancano ovviamente i movimenti dei singoli. In continuità a questa situazione, infatti, sono le forti indiscrezioni legate al futuro di Alessia, ex volto dei LeD e candidata a sindaco nelle scorse amministrative, da poco passata al Partito democratico eugubino, che stando ad alcune fonti sarebbe in procinto di dimettersi dalla carica di consigliere comunale.