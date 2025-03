Metropolitanmagazine.it - Il caso della maestra d’asilo su Onlyfans: genitori schierati, Valditara lavora a codice etico. Ma è davvero così rilevante?

Nessuna legge infranta, eppure ilpare essere stato di parecchio interesse per: lasusupera, per importanza, la disastrata condizione nella quale versano le scuole italiane. Eppure, per il Ministro, è fondamentale ad oggi ricavare unper le maestre, rifacendosi al regolamento del 2023 che stabilisce le regole sull’uso dei social per i dipendenti pubblici. Ma come mai questa decisione?su, scoppia la polemicaGran parte dell’indignazione ruota al fatto che la, E. Maraga, insegni in un asilo nido cattolico del trevigiano. A detta dell’istituto, l’attività di creator di contenuti sul noto sito per adulti era incompatibile con l’impronta cattolicascuola. Nonostante questo ladi 29 anni, assunta con contratto indeterminato, ha trovato supporto in circa 30, che con una lettera aperta alla scuola hanno invece sostenuto l’insegnante.