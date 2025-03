Sbircialanotizia.it - Il caso del piccolo Luca: le istituzioni e i diritti dell’infanzia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ildi, un bambino affidato in tenera età a una coppia del Varesotto e poi trasferito dopo quattro anni a una nuova famiglia per un affido pre-adottivo, ha sollevato numerose polemiche e interrogativi. L’intervento del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Riccardo Bettiga, e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, evidenzia . L'articolo Ildel: lee iè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.