Il caos dell’aeroporto di Londra Heathrow | voli cancellati per 260 mila persone In tilt il sistema elettrico a causa di un incendio

Partenze bloccate per decine di migliaia di passeggeri,dirottati in altri scali, a volte perfino in altri stati esteri. Queste le conseguenze del blackout che ha paralizzato l’aeroporto londinese di, scalo leader in Europa, completamente fuori uso adi undivampato in una sottostazione elettrica di zona. Tra i primi cinque aeroporti del mondo con 80 milioni di passeggeri l’anno ovvero 230al giorno,effettua attualmente 1.300 decolli e atterraggi ogni 24 ore. «sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi,rimarrà chiuso fino alle 23:59 (23:59 GMT) del 21 marzo», ha dichiarato laAirport Holdings. L’operatore ha dichiarato di aspettarsi «gravi disagi (al traffico) nei prossimi giorni».