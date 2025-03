Ilgiorno.it - Il campione ribelle Puskás la musica e il teatro per bambini

Tre spettacoli per il fine settimana, al Binario 7. Si parte con “chi?“, questa sera alle 20.30 in sala Picasso per “L’Altro Binario“, la storia di libertà e rinascita, liberamente ispirata a momenti di vita di Ferenc. Il fuoriclasse della nazionale di calcio ungherese degli anni Cinquanta sceglie di non tornare in patria quando i russi sedano nel sangue la rivoluzione ungherese dell’ottobre 1956.diventa allora unemarginato, dimenticato, che muore prigioniero del morbo di Alzheimer. Dal suo ricovero all’ospedale di Budapest inizia il monologo: il viaggio nei ricordi della vita disi intreccia alla storia del suo medico Gabriel Tulipan, che vorrebbe curare i pazienti affetti da demenza con nuove terapie, ma che resta prigioniero dei protocolli terapeutici della sua clinica.