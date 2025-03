Tpi.it - Il calcio torna alle scommesse? FdI vuole abolire il divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo

Presto i siti dipotrebberore a farsisulle maglie delle squadre diitaliane, negli stadi e in televisione. Nelle scorse settimane Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, ha presentato una proposta di modifica dell’articolo 9 del decreto-legge “Dignità” del primo governo Conte, datato 12 luglio 2018. L’articolo è quello che vieta ogni forma «direlativa a giochi ocon vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo» includendo anche le maglie delle società diche ne avevano beneficiato in passato e le affissioni negli stadi. La modifica è stata approvata in Commissione Cultura del Senato con l’opposizione dei Cinque Stelle e del Partito Democratico e ora affronterà l’esame dell’aula. Il puntoIldidi siti di, come detto, fu introdotto dal cosiddetto Decreto Dignità, voluto fortemente dal primo governo di Giuseppe Conte.