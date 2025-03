Formiche.net - Il caccia del futuro Usa ha un nome. Trump annuncia l’arrivo dell’F-47

Ilpiù letale mai costruito. È con queste parole che il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dato l’annuncio sull’assegnazione a Boeing del contratto per lo sviluppo deldi sesta generazione dell’US Air Force, denominato F-47. L’annuncio, dato insieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth e al capo di Stato maggiore dell’Usaf, generale David Allvin, segna una svolta nel programma Next-generation air dominance (Ngad), dopo mesi di incertezze legate ai vincoli di bilancio e alle revisioni strategiche. Il contratto arriva a stretto giro dai briefing dedicati al programma Ngad richiesti dallo stesso presidentealla US Air force e US Navy.L’F-47 si è imposto in una gara valutata in almeno venti miliardi di dollari e che porterà a ordini per centinaia di miliardi nel corso della sua vita operativa.