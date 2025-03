Lanazione.it - Il bluff dell’investimento in diamanti, banca condannata al risarcimento

La Spezia, 21 marzo 2025 – In poco più di tre anni, su proposta e con la mediazione della, avevano acquistato diecida una società broker nazionale del settore. Dopo poco tempo però, hanno capito che quell’investimento in beni rifugio non solo non maturava rendite, ma che era stato effettuato a un prezzo ben superiore al reale valore di quei preziosi. Una beffa, quella di cui è rimasta vittima una coppia di spezzini, che ha trovato ristoro nei giorni scorsi con la sentenza con cui la giudice Maria Grazia Barbuto, accogliendo la tesi dell’avvocato Mattia Biso, ha condannato l’istitutorio a pagare undanni di 77.213,84 euro, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei preziosi, e quasi 18mila euro di spese legali. La vicenda affonda le sue radici oltre un decennio fa, quando la coppia spezzina tra la primavera del 2013 e l’autunno del 2016 su consiglio dellaacquista alla spicciolata dieci, credendo di aver investito in beni rifugio dalla rendita assicurata.