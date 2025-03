Il bimbo che sfida la Sharia e a sette anni salva la mamma | Lei costretta ad abortire se la figlia era femmina

Leggi su Open.online

Un bambino diha denunciato il padre che picchiava la madre.da diecia vivere secondo la legge islamica che il marito le imponeva. La donna veniva picchiata e stuprata. Ma ancheadse il feto era. Perché «le femmine portano solo guai». Lei poteva uscire di casa solo con il marito, era controllata a vista dalla suocera e dalla cognata e non poteva imparare l’italiano né lavorare. Non aveva nemmeno le chiavi di casa. La storia la racconta oggi La Stampa, partendo dagli atti giudiziari.Allah è grande«Di fatto lui esercitava una facoltà consentita dall’Islam, di sciogliere il vincolo davanti a Dio ma senza formalizzare il divorzio, anzi, minacciando lei di non farlo e costringendola a stare con lui», secondo i giudici. La gip Paola Odilia Meroni nei giorni scorsi ha ordinato per l’indagato il divieto di avvicinamento ad almeno un chilometro dalla donna e dai figli.