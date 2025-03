Isaechia.it - Ignazio Moser risponde alle voci di una gravidanza della moglie Cecilia Rodriguez: “Stiamo facendo fatica”

Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo c’è senza dubbio quella formata da, che a giugno dello scorso anno sono convolati a nozze.La loro storia è nata sotto i riflettori, all’internoCasa del Grande Fratello Vip, quando i due sono stati travolti da un forte sentimento, che li ha portato a stare insieme nonostante le difficoltà. Una volta fuori, poi, la relazione tra i due è diventata sempre più solida, spingendoli a decidere di diventare marito e.Ora la coppia vorrebbe allargare la famiglia, dando alla luce un bambino, ma per ora le cose non stanno andando come sperato. Intervistato dal CorriereSera, infatti, l’ex Vippone ha spiegato di nutrire da sempre il desiderio di paternità: “è qualcosa che desideriamo tanto, ciprovando da anni”.