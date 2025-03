Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce le voci sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Stiamo provando da anni”

, noto per la sua carriera e per il legame con la moglie, ha recentemente affrontato le speculazioni riguardanti una presuntadella 35enne. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2025, il 32enne ha chiarito la situazione, smentendo leche circolano da tempo.Le dichiarazioni diDurante l’intervista,ha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”. Il giovane ha voluto fare chiarezzaloro situazione, affermando che lui estanno cercando di avere un bambino da, ma che stanno affrontando delle difficoltà.ha spiegato: “È cosa pubblica chee io cida, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppofacendo fatica a raggiungere il risultato, è un tema per noi molto delicato”.